Suicide Squad: Kill the Justice League, vediamo le funzioni uniche della versione PS5

Suicide Squad: Kill the Justice League è ricomparso e Rocksteady - sviluppatore - ha svelato varie novità sul gioco, tra storia, gameplay, preordini e requisiti per la versione PC. Inoltre, abbiamo anche avuto la possibilità di scoprire qualcosa di più sulla versione PS5, che propone alcune funzioni speciali.

Suicide Squad: Kill the Justice League su PlayStation 5 supporta le Schede Attività per tracciare "gli obiettivi più complessi di Amanda Waller". Come sempre, inoltre, il gioco di Warner Bros. utilizzerà l'SSD della console per "spingiamo davvero i limiti della libertà di spostamento quando si tratta di attraversare la città, in modo che il semplice muoversi nell'ambiente sia veloce e intuitivo".

Il supporto dell'audio 3D consente inoltre di sentire ogni minimo suono, sia che si tratti di qualcuno che grida aiuto, sia che si tratti di "un alieno che viene fatto a pezzi".