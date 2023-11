Embracer Group: 900 licenziamenti al 30 settembre, il 5% della sua forza lavoro

Il programma di ristrutturazione di Embracer Group ha tagliato ben 900 posti di lavoro al 30 settembre 2023, ossia il 5% della forza lavoro complessiva del gruppo. Il processo viene descritto nel suo ultimo resoconto finanziario, dove si parla di interi studi chiusi, come Volition, e di progetti cancellati in diversi studi.

Come ricorderete, Embracer Group ha dovuto iniziare la ristrutturazione in seguito al mancato accordo con il SAVVI Group del principe saudita Bin Salman per investimenti pari a due miliardi di dollari. I tagli proseguiranno anche nei prossimi mesi e anni, per provare a ridare un po' di ossigeno alla compagnia che, come promesso, diventerà più oculata con la pianificazione delle uscite.