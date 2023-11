Remnant 2: 2 milioni di copie vendute, ricavi per più di sessanta milioni di euro

Il risultato del secondo Remnant arriva in un trimestre fiscale che ha visto le vendite dei giochi di Embracer Group calare del 5%, con ricavi complessivi per 1,4 miliardi di SEK. Tra i titoli che hanno deluso le aspettative, spicca sicuramente PayDay 3 , sviluppato da Starbreeze Studios, da cui però ci si aspetta un contributo positivo ai risultati dell'anno fiscale corrente.

Remnant 2 di Gunfire Games, pubblicato da Gearbox Publishing, ha venduto più di due milioni di copie , per circa 700 milioni di SEK di ricavi netti nel Q2 dell'anno fiscale corrente. Al cambio attuale fanno più di 61 milioni di dollari; un'ottima cifra, considerando che non stiamo parlando di una produzione enorme.

Un gioco molto amato

In Remnant II, gli ultimi sopravvissuti dell'umanità si trovano di fronte a una nuova minaccia. I giocatori devono affrontare spietati boss sovrumani e creature letali, esplorando mondi inquietanti. Possono giocare da soli o in modalità cooperatva con altri due amici, sfidando le profondità dell'ignoto per contrastare una forza malevola determinata a annientare la stessa realtà. Per emergere vittoriosi dalle sfide impegnative e salvare l'umanità dall'estinzione, dovranno fare affidamento sulle loro abilità e sulla cooperazione con i tuoi compagni di avventura.