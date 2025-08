Gothic Remake si mostra in un nuovo trailer, che annuncia anche Gothic 1, 2 e 3 Classic su PlayStation e Xbox

Particolarmente interessante è la conferma dei primi tre capitoli di Gothic in forma rimasterizzata che sono stati annunciati come in arrivo su PlayStation e Xbox, presumibilmente PS5 e Xbox Series X|S, anche questi nel 2026.

Non c'è ancora una data di uscita per Gothic Remake al di là di un vago "early 2026 " che potrebbe indicare i primi mesi del prossimo anno, ma intanto possiamo vedere un altro trailer incentrato soprattutto sugli elementi narrativi del gioco, con qualche scorcio del gameplay che compare soprattutto nella seconda metà.

Dal THQ Nordic Showcase arriva un nuovo trailer di Gothic Remake che mostra qualcosa della storia del gioco, oltre ad annunciare anche la trilogia classica con Gothic 1, 2 e 3 Classic in arrivo su PlayStation e Xbox.

Tutte le origini di Gothic in arrivo

Il protagonista del trailer sembra essere Xardas, il potente mago che viene incaricato di generare la barriera magica per circondare la colonia sull'isola di Khorinis, dalla quale emerge il caos che dà origine alla storia del primo capitolo.

Xardas fa da narratore in questo caso, illustrando la situazione in cui si trova l'isola e i nuovi rapporti di forze che si sono stabiliti su questa, fino all'arrivo del protagonista che innescherà una serie di eventi destinati a cambiare completamente la situazione.

A sorpresa, dopo l'annuncio dell'arrivo di Gothic Remake all'inizio del 2026 compaiono poi i tre capitoli della trilogia originale, riproposti in versione adattata per PlayStation e Xbox e previsti per l'anno prossimo.

Si tratta di Gothic 1 Classic, Gothic 2 Complete Classic e Gothic 3 Classic, i tre action RPG di Piranha Bytes che verranno dunque riproposti in versione adattata per le console attuali, in attesa di una data di uscita più precisa.

Ricordiamo peraltro che Gothic Remake e altri titoli THQ saranno giocabili alla Gamescom 2025, dunque ci sarà modo di tornare a parlare in maniera più approfondita del gioco in questione nelle prossime settimane.