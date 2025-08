The Guild: Europa 1410 è stato annunciato per PC con un trailer, è un simulatore di vita medievale

Dopo oltre vent'anni dal debutto di Europa 1400: The Guild, Ashborn Games e THQ Nordic riportano in auge la serie con The Guild: Europa 1410, un ambizioso simulatore di vita ambientato nel cuore pulsante dell'Europa medievale.

Il gioco, attualmente in sviluppo per PC, sarà disponibile nel corso del 2026. L'annuncio è accompagnato da un trailer che potete trovare all'interno della notizia.