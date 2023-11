SEGA risponde alle voci su di un'acquisizione da parte di Microsoft dicendo che non accadrà

Shuji Utsumi, il COO (Chief Operating Officer) di SEGA , è intervenuto sulle voci che vogliono la compagnia a rischio acquisizione da parte di Microsoft . Secondo il dirigente non accadrà nulla, ossia non ci sarà nessun accordo.

Niente acquisizioni in vista per SEGA

SEGA Non si vende

Tra le varie voci sulle potenziali acquisizioni del colosso di Redmond, c'è n'era una molto insistente che parlava di SEGA. In realtà più che di voci si tratta di documenti ufficiali presentati in tribunale per l'acquisizione di Activision Blizzard. Quindi possiamo dare per certo che un interessamento c'è stato.

Comunque sia, Utsumi ha completamente respinto l'idea che SEGA, attualmente parte di SEGA Sammy Corporation, pensasse di vendersi.

"Molte aziende sono interessate. Ci sentiamo onorati", ha dichiarato Utsumi a CNBC. "Abbiamo IP attraenti e tanto potenziale. Aziende del proprietario. Un proprietario forte. Non credo che avverrà una simile transazione".

Insomma, quelli che ci avevano creduto dovranno mettersi l'anima in pace, perché SEGA vuole rimanere indipendente e continuare a fare le sue cose, come nuovi film su Sonic, e altri tratti dalle sue serie più famose.