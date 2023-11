PS5 va meglio di PS4 in USA, Xbox Series X/S vanno peggio di Xbox One

Mat Piscatella, Analista della compagnia Circana, ha svelato che PS5 sta andando meglio di PS4 in USA, con attualmente il 9% di unità vendute in più in un lasso di tempo simile, mentre Xbox Series X/S arrancano dietro a Xbox One, con l'11% di unità vendute in meno, sempre in un lasso di tempo comparabile.