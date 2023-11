Stronghold: Definitive Edition, la recensione del ritorno di uno strategico fondamentale

La serie Stronghold è particolare nel panorama degli strategici in tempo reale. I capitoli originali sono ancora molto amati, mentre quelli successivi sono stati più criticati, con alcuni che non hanno convinto moltissimo i giocatori perché troppo lontani dallo spirito dei precursori. Lo stesso Stronghold: Warlords del 2021 ha ricevuto più di qualche critica, proprio per questo motivo, nonostante la buona qualità generale. Così Firefly Studios ha deciso di tornare effettivamente alle origini e di rimettere mano sul primissimo episodio , dandogli una svecchiata e aggiungendo qualche contenuto inedito. Nella recensione di Stronghold: Definitive Edition scopriremo se valga la pena di tornare a costruire castelli in pixel art.

Contenuti

Costruire castelli rimane la parte migliore

Prima di parlare di questa edizione del gioco, ricapitoliamo brevemente gli elementi principali del gameplay. Stronghold: Definitive Edition è uno strategico in tempo reale ambientato nel Medioevo, in cui bisogna raccogliere risorse per far prosperare la popolazione e avviare delle città, da curare in ogni aspetto (economico, sociale, industriale e così via), assoldare unità militari e costruire enormi fortezze, con cui difendersi dalle truppe nemiche. In alcuni scenari la prospettiva si ribalta e si passa dall'altra parte, ossia si deve assediare una fortezza usando macchine d'assedio e altri strumenti per arrivare a conquistarla. In questo senso la Definitive Edition non cambia di una virgola il gioco originale, tanto che sono rimasti anche alcuni arcaismi dell'interfaccia di gioco che potevano essere rivisti ed eliminati. L'intelligenza artificiale stessa è praticamente identica a com'era nel 2001, al punto che le missioni originali si svolgono esattamente nello stesso modo di allora.

Le novità maggiori riguardano quindi il lato grafico e i contenuti. Iniziamo da questi ultimi, di cui vengono riproposti tutti gli originali, più alcune aggiunte. Quindi sono ancora presenti la campagna principale, con le sue ventuno missioni, e tutte le mappe di assedio, cui sono state aggiunte la Campagna della Gemma, dedicata ai veterani che già conoscono a menadito Stronghold, e il Sentiero dei castelli, in cui si possono assediare delle roccaforti storiche e che riprende una modalità già presente nel gioco.

Naturalmente rimane possibile giocare liberamente in modalità sandbox, senza preoccuparsi di nemici e guerre, dedicandosi solo alla costruzione del castello, che poi è la parte più amata del gioco. Da notare che è stato riattivato il multiplayer e che, quindi, è possibile dedicarsi a qualche schermaglia con giocatori umani, sebbene attualmente i server non siano pienissimi.

Come già accennato, la Campagna della Gemma è particolarmente impegnativa, tanto che prima di affrontarla abbiamo dovuto rigiocare alcune mappe del 2001 per rispolverare il funzionamento di alcune meccaniche. Effettivamente le mappe sono più complesse, i nemici sono più aggressivi, le risorse sono di meno e, in generale, gli sbagli si pagano cari. Già nella prima missione, in cui bisogna raggiungere un certo punto della mappa con una manciata di truppe, affrontando l'esercito nemico decisamente più grosso del nostro, si può perdere molto rapidamente se ci si muove nel momento sbagliato o se si procede con troppa leggerezza.

Il gioco simula in modo profondo anche l'economia delle città

Insomma, i nuovi giocatori farebbero bene a dedicarsi prima agli altri contenuti per impratichirsi un po'. Detto questo, la soddisfazione che si prova quando si è eretto un castello con doppie mura e risorse tutte poste all'interno è ancora grandissima. Lo è al punto che ci siamo lasciati catturare di nuovo dal gioco, come vent'anni fa, senza neanche rendercene conto.

La formula di Stronghold: Definitive Edition funziona, come funzionava allora. Certo, oggi si sente maggiormente il bisogno di alcune comodità ma, non essendoci in realtà di molto meglio in giro, in particolare nel modo di integrare il sistema di costruzione dei castelli con tutti gli altri, ci si può accontentare, coscienti comunque di trovarsi di fronte a un classico.