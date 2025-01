Ottime vendite per Stronghold: Definitive Edition, che ha raggiunto un importante traguardo

Firefly Studios ha annunciato le vendite complessive fatte finora da Stronghold: Definitive Edition , l'ultima edizione del celebre strategico in tempo reale ambientato nel Medioevo: 500.000 copie . Trattandosi di una riedizione, si tratta sicuramente di un risultato di tutto rispetto, visto che produrla non sarà costato quanto realizzare un gioco completamente nuovo.

Una storia di successo

Stronghold: Definitive Edition è un pacchetto a suo modo eccezionale, come detto nella nostra recensione. La nuova grafica è ben fatta e non stona con lo stile originale, missioni e nemici classici ci sono tutti, ma sono stati aggiunti anche dei nuovi contenuti. La colonna sonora è quella originale, ma rimasterizzata. Ciliegina sulla torta: il supporto per il Workshop di Steam ha garantito contenuti extra gratuiti per tutti, realizzati dalla comunità.

"Che inizio di settimana grandioso!" ha esordito Firefly nel suo messaggio di annuncio. "Siamo felici di annunciare che abbiamo venduto 500.000 copie di Stronghold: Definitive Edition. Siamo così contenti che vi sia piaciuto quanto è piaciuto a noi, e che i bei tempi di Firefly Studios possano proseguire a lungo... 🧡"

Pubblicato a novembre 2023, Stronghold: Definitive Edition è disponibile per PC su Steam al prezzo stracciato di 14,99 euro, spendendo i quali vi porterete a casa decine di ore di ottima strategia in tempo reale, con costruzione di castelli annessa.