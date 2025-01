NVIDIA lancerà il suo primo chip N1 per laptop su base ARM: debutto all’orizzonte per Computex 2025

Con il prossimo Computex 2025 alle porte, NVIDIA si prepara a lanciarsi nel mercato dei PC con il suo primo chip AI, il SoC N1. Progettato in collaborazione con MediaTek e basato sull'architettura Blackwell, questo chip promette prestazioni AI di livello superiore, posizionandosi come un serio concorrente per Intel, AMD e Qualcomm nel segmento dei PC alimentati da intelligenza artificiale.