I giocatori non vogliono giochi 6 volte più grandi di Skyrim o 8 volte più di The Witcher 3 per Josh Sawyer

Per Josh Sawyer , sviluppatore veterano tra le migliori firme del genere dei giochi di ruolo , pensa che alcuni titoli odierni siano davvero troppo lunghi. Quantomeno, secondo lui dei giochi enormi come The Elder Scrolls V: Skyrim e The Witcher 3: Wild Hunt non hanno bisogno di essere ancora più grossi .

Che non sembrino un lavoro

Sawyer ha toccato l'argomento in un video pubblicato sul suo canale YouTube, rispondendo ad alcune domande dei suoi spettatori (trovate l'intervento a 9:10 circa).

Paradossalmente, secondo lui, non importa se i giocatori finiscono effettivamente i giochi che iniziano, purché si divertano nel tempo che trascorrono con quei giochi. Come esempi ha portato proprio quelli di Skyrim e The Witcher 3.

"Alcuni giocatori sentono il bisogno di finire i giochi, ma direi che la maggior parte, me incluso, non è così preoccupata di completarli," ha detto Sawyer. "Se mi immergo davvero in un gioco, arrivo all'80% e voglio assolutamente finirlo. Ma se l'esperienza è piacevole, non è necessario che lo finisca; non è così importante."

Quindi il nostro ha lanciato un appello ai suoi colleghi: "Non c'è bisogno di diventare più grandi. Basta! Non credo che la maggior parte dei giocatori voglia giochi sei volte più grandi di Skyrim o otto volte più grandi di The Witcher 3. Man mano che i giochi diventavano più grandi, diventavano anche più impressionanti, ma a un certo punto, mantenere quel volume di contenuti porta a un calo di qualità; non disponiamo di otto volte il numero di sviluppatori. Sai, designer di aree e artisti. E quindi, le cose iniziano a sembrare meno uniche e meno personalizzate."

"Non credo che abbiamo bisogno di giochi più grandi," ha concluso Sawyer. "Possiamo rilassarci in tal senso. Entro un piccolo margine, possiamo farli un po' più grandi o un po' più piccoli. Ripeto, purché il giocatore senta che, quando si immerge nel mondo di gioco, c'è uno spazio interessante da esplorare, che l'esperienza sia divertente e non sembri ripetitiva o un noioso lavoro, penso che vada bene. Non mi dispiace creare giochi grandi in questo senso. Penso che siano divertenti. Mi diverto in quei mondi e penso che molti giocatori lo facciano."