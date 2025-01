Il cosplay di Catwoman da Lada Lyumos si toeletta aspettando Batman

Molteplici le sue apparizioni sul piccolo e sul grande schermo, dov'è stata interpretata da tantissime attrici , fra cui Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Anne Hathaway e Zoe Kravitz, quest'ultima nella pellicola "The Batman" con Robert Pattinson.

Il cosplay di Catwoman realizzato da Lada Lyumos riprende il costume classico della celebre ladra proveniente dall'universo narrativo di Batman , ritraendola mentre si toeletta: proprio come una gatta!

Un classiico dei cosplay

Comparsa in numerose occasioni anche nei videogiochi, in particolare Batman: Arkham City, dov'era un personaggio giocabile in coppia con l'Uomo Pipistrello, Catwoman è una di quelle figure che ormai appartengono all'immaginario collettivo.

Anche per questo motivo sono tanti i cosplay che le sono stati dedicati nel corso del tempo. Qualche esempio? Le interpretazioni di Catwoman realizzate da platinumroxxy, alyssamariecosplay, Alyson Tabbitha e missbrisolo.