Catwoman nel cosplay di platinumroxxy è una perfetta ladra dal mondo di Batman

La DC è una fucina di idee e personaggi, che si radunano in tanti universi narrativi. Ad esempio Batman ha varie nemesi e anche alcuni avversari che alle volte diventano alleati, come Catwoman, il cui vero nome è Selina Kyle. La giovane ladra è un soggetto perfetto anche per il mondo del cosplay e ora possiamo vedere proprio un cosplay di Catwoman realizzato da platinumroxxy.

Catwoman appare ovviamente in tanto formati diversi nel corso delle varie opere a lei dedicate. La ladra nasce nei fumetti, ma trova spazio in altri media, come i film e i videogiochi. A livello videoludico l'abbiamo vista ad esempio nella saga di Batman Arkham, mentre al cinema una delle più recenti sue versioni è quella di The Batman, con Robert Pattinson. Anche se a livello estetico il personaggio è sempre un po' diverso, il fulcro non cambia. Catwoman è una ladra, non è propriamente malvagia quanto più una fuorilegge e Batman non riesce mai a resistere al suo fascino.