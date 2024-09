Catwoman nel cosplay di alyssamariecosplay è agilissima e fa una spaccata perfetta

Il mondo DC è denso di eroi e cattivi, ma alle volte ci sono figure un po' a metà di queste definizioni. Un esempio è Catwoman, che pur essendo assolutamente una fuorilegge, non può certo definirsi malvagia. La donna viene spesso ricreata nel mondo del cosplay inoltre, nelle sue varie versioni. Ora, alyssamariecosplay ci propone il proprio cosplay di Catwoman.

La "donna gatto" della DC è apparsa nei decenni in tante versioni e in vari media, compresi i videogiochi e il cinema. Una delle ultime versioni che abbiamo visto è quella del film The Batman, ma i videogiocatori sono grandi fan del personaggio in versione Arkham.