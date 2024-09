La PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro ha un enorme potenziale, dice Digital Foundry

Come saprete, parliamo infatti di un sistema che consente di far girare i giochi a una risoluzione effettiva molto più bassa rispetto all'output, portandola poi ai 4K con una perdita di qualità davvero difficile da percepire e liberando importanti risorse da destinare ad altre operazioni.

Se infatti le capacità di PlayStation 5 Pro in merito al ray tracing potrebbero non essere impattanti rispetto a quanto visto finora con le schede video NVIDIA a partire dalle RTX serie 2000, la tecnologia di upscaling proprietaria sviluppata dalla casa giapponese ha le carte in regola per diventare un vero e proprio game changer .

Secondo la redazione di Digital Foundry, la PlayStation Spectral Super Resolution di PS5 Pro ha un enorme potenziale e si pone probabilmente come il più importante dei "big three" di cui Mark Cerny ha parlato nel corso della presentazione della nuova console Sony.

Una funzionalità ancora avvolta dal mistero

Il problema della PlayStation Spectral Super Resolution è che non l'abbiamo ancora vista in azione, dato che durante la presentazione di PS5 Pro sono stati mostrati prevalentemente giochi first party Sony che possiedono già un'ottima qualità dell'immagine e non necessitano dunque di un upscaling.

Secondo Digital Foundry, per comprendere davvero il potenziale della PSSR bisognerà guardare all'uso che ne faranno i titoli delle terze parti, in particolare quelli mossi dal potente ma esoso Unreal Engine 5, come il recente Black Myth: Wukong, che come sappiamo non gira in maniera brillante su PS5 base.

Ad ogni modo, i presupposti sono già molto interessanti se consideriamo che la PlayStation Spectral Super Resolution non richiederà un aggiornamento dei kit di sviluppo e anzi funzionerà probabilmente a fronte di input simili a quelli impiegati per l'implementazione dell'FSR 2 di AMD.