Bonaparte – A Mechanized Revolution, Napoleone come non lo avete mai immaginato

Come si può facilmente intuire dal titolo, il gioco è ambientato in un'ucronia, una realtà parallela che si prende molte libertà rispetto a quella che conosciamo tutti e che funge da ambientazione ideale per uno strategico a turni in cui, combinando l'abilità sul campo di battaglia con l'arguzia politica, potrete modificare il corso della storia a vostro piacimento, dando una conclusione totalmente diversa alla Rivoluzione francese scatenatasi con la famosa presa della Bastiglia nel maggio del 1789.

Ancien Régime o rivoluzione?

Bonaparte - A Mechanized Revolution è senza alcun dubbio un titolo per pochi, che divertirà quanto più si è interessati, ed esperti, di storia. Già dalle dichiarazioni di Jonwoo Kim ci siamo resi conto di tutta la passione che sta infondendo nel progetto, un titolo che, tra gli altri, come obiettivo si pone anche quello di analizzare un periodo storico tumultuoso, capace di generare un profondo rinnovamento sociale, in un lasso di tempo relativamente contenuto.

Il gioco è principalmente uno strategico a turni, ma questa, a conti fatti, rappresenta solo la metà dell'anima della produzione. La prima schermata che ci ha mostrato la coppia di sviluppatori, difatti, era occupata da una mappa della Francia, divisa in regioni, nonché degli stati immediatamente limitrofi, nazioni che in qualche modo, come vedremo, verranno anch'esse coinvolte nei tumulti narrati nel gioco.

Come anticipato, ci troviamo di fronte a un'ucronia. Oltre a popolani e soldati regolari, a combattere ci saranno anche mech e mezzi meccanizzati di varia forma, infondendo una vaga connotazione steampunk all'ambientazione. Nonostante questa influenza sci-fi, antefatti e personaggi famosi tirati in ballo sono reali e rispettano a grandi linee la storia così come la conosciamo. Maximilien de Robespierre, Gilbert du Motier de La Fayette, Gioacchino Murat, così come il re di Francia, Luigi XVI, sono al loro posto, con i loro intenti e idee politiche. Anche Napoleone è presente, pur in una forma diversa. All'inizio del gioco, difatti, l'utente potrà scegliere se vestire i panni di César o Céline Bonaparte, così da consentire a chiunque di trovare più facilmente un personaggio in cui immedesimarsi.

La mappa della Francia divisa nelle varie regioni

Per quanto Bonaparte - A Mechanized Revolution farà di tutto per consentire anche a chi non conosce il periodo storico di comprendere perfettamente la situazione, è una domanda che abbiamo rivolto direttamente a Jonwoo e Martin, ci è parso subito chiaro che un'infarinatura generale renderà molto più consapevole l'utente sul da farsi.

Come dicevamo, le battaglie sono solo una parte del gameplay. A partire dalla citata mappa della Francia, il giocatore dovrà andare a caccia di alleanze, accordi, patti con cui supportare questa o quella causa. Nel corso della campagna, difatti, potrete decidere se schierarvi in difesa del re, oppure sostenere i rivoluzionari, cercando quindi di portare dalla vostra parte quanti più nobili, potenti e produttori di armi possibile. Durante la presentazione non ci sono state mostrate tutte le meccaniche di questa fase, ma stando al numero di icone presenti sullo schermo, sarà richiesto un certo impegno all'utente per padroneggiare tutte le possibilità offertegli.

Durante le assemblee potrete, di fatto, influenzare il corso della campagna

Ciò, comunque, non ci ha impedito di farci un'idea sommaria. Selezionando una regione sotto il controllo della fazione avversaria, si partecipa ad un'assemblea in cui, tramite domande a risposta multipla, si possono attirare le simpatie di una certa classe sociale, oppure promuovere nuove leggi. Nella prova effettuata, per esempio, veniva bandita la proprietà privata di determinate strutture, scelta che ha dato maggior potere allo stato, per la gioia dei rivoluzionari e della borghesia, ma causando l'ira della nobiltà.

Non è ancora chiaro quanta libertà verrà concessa al videogiocatore e come le scelte compiute possano effettivamente influenzare il corso degli eventi e l'andamento della battaglia, ma sembra già certo che le conseguenze del conflitto supereranno i confini nazionali, coinvolgendo anche gli stati adiacenti alla Francia, con tutte le conseguenze del caso. Il sistema è largamente tutto da scoprire, ma indubbiamente sembra interessante. Ci auguriamo solo che non sia troppo complesso interpretare la situazione per chi non mastica particolarmente la materia. Nella breve assemblea a cui abbiamo assistito, per esempio, alcune implicazioni politiche e sociali non erano così chiare ed evidenti. Tuttavia, ci ha assicurato il duo di sviluppatori, ci saranno menù e didascalie deputate al compito di spiegare il tutto nella maniera più semplice possibile.