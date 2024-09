Faaast Penguin ha una data di uscita su PC e PS5, ed è molto vicina

Una sorta di clone di Fall Guys ma con i pinguini , Faaast Penguin proverà a coinvolgerci in una serie di attività competitive caratterizzate da colori sgargianti, un gameplay particolarmente immediato e buffi personaggi che si sfidano per la vittoria.

Un clone di successo?

Annunciato alcune settimane fa con un divertente trailer, Faaast Penguin utilizzerà il formato free-to-play per puntare immediatamente a costruirsi una solida base d'utenza, facendo leva anche e soprattutto sulla simpatia dei suoi personaggi.

Le gare di Faaast Penguin saranno un concentrato d'azione in cui potremo attaccare i nostri avversari, utilizzare scorciatoie, ricorrere ad abilità speciali e sfruttare gli ostacoli a nostro vantaggio per riuscire a tagliare il traguardo per primi.

Il gioco ci darà la possibilità di cimentarci con gare da quattro a quaranta partecipanti, con tanto di supporto alle funzionalità crossplay per abbattere qualsiasi confine fra gli utenti delle diverse piattaforme.

Riuscirà la simpatia dei pinguini di Faaast Penguin a conquistare il favore del pubblico? Lo scopriremo a partire dal 19 settembre su PC e PS5, come detto.