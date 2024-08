Faaast Penguin è un clone di Fall Guys coi pinguini: vediamo il trailer d'esordio

Proprio come in Fall Guys, potremo spingere gli avversari, sfruttare le scorciatoie, scatenare super mosse devastanti e raccogliere scatolette di tonno che ci consentiranno di aumentare la velocità, giocando in solitaria o in multiplayer.

Ambientato all'interno di un lussuoso resort internazionale, il gioco è un tripudio di scivoli ipersonici, cascate mozzafiato e persino fasi di volo. Una volta in gara, il nostro obiettivo sarà soltanto uno: tagliare il traguardo per primi .

In arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in formato free-to-play , Faaast Penguin ci permetterà di partecipare a folli sfide per un massimo di quaranta partecipanti, nell'ambito di attività spesso basate sulla velocità e l'adrenalina.

Annunciato al Future Games Show, Faaast Penguin è una sorta di clone di Fall Guys coi pinguini , come rivela il divertente trailer pubblicato per l'occasione, che rivela anche la finestra di uscita fissata a settembre.

Un altro grande successo?

Come senz'altro ricorderete, Fall Guys ha totalizzato 50 milioni di giocatori in due settimane per la versione free-to-play, e immaginiamo che Faaast Penguini punti a conquistare il medesimo, ampissimo pubblico. Si tratta di un obiettivo possibile?

Naturalmente al gioco non mancheranno mille oggetti estetici, tramite cui personalizzare l'aspetto del nostro personaggio cambiando costumi, emote, accessori, veicoli e persino le mosse speciali, andando a scegliere lo stile che più pensiamo ci rappresenti.

Il progetto nasce infine come un live service, il che significa che sarà in continua evoluzione, con aggiornamenti regolari che andranno ad aggiungere tanti contenuti in corso d'opera. Dunque, come sarà l'esperienza di Faast Penguin? Ancora qualche giorno e potremo scoprirlo, come detto approfittando della gratuità del modello free-to-play.