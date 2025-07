Metal Gear Solid Delta e Silent Hill f saranno tra i giochi della Gamescom di Konami

L'editore giapponese Konami ha confermato la sua partecipazione alla Gamescom 2025 , la fiera dei videogiochi di Colonia, nonché il più grande evento videoludico del mondo per numero di partecipanti, che aumentano di anno in anno. Annunciata anche la line-up dei giochi che porterà all'evento.

I dettagli

I fan di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater potranno recarsi al padiglione 7, B-020 per giocare a una demo in vista del lancio post Gamescom. Ci sarà spazio anche per Silent Hill f, che sarà mostrato con un nuovissimo trailer durante l'Opening Night Live.

Snake in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Inoltre, i duellanti potranno incontrarsi al padiglione 5.2, B-021-A-020 dedicato a Yu-Gi-Oh! GCC, dove potranno toccare con mano i prodotti più recenti e gli eventi speciali in corso, tornei compresi.

Personale esperto guiderà i visitatori attraverso i titoli di Yu-Gi-Oh!, spiegandone le meccaniche. Sul palco, alcuni dei più noti Duellanti di Yu-Gi-Oh! Card Game spiegheranno Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION.

La gamescom 2025 si svolgerà dal 20 al 24 agosto. Sarà inaugurata dallaOpening Night Live il 19 agosto. Difficile che Konami faccia annunci a sorpresa durante la manifestazione di Colonia, anche se non si può mai dire.