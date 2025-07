AliExpress sconta AMD Ryzen 7 9700X con tecnologia Zen 5 e socket AM5

Il Ryzen 7 9700X è basato su architettura Zen 5 a 4 nm , progettata per garantire un perfetto equilibrio tra prestazioni e consumi. Dotato di 8 core e 16 thread, offre una frequenza base di 4.3 GHz e un boost che arriva fino a 5.5 GHz. Tutti i core sono sbloccati per permettere l'overclocking, rendendolo ideale per chi cerca personalizzazione e potenza in ogni ambito.

Tecnologia AMD RDNA 2 integrata e 40 MB di cache

Con un TDP di soli 65W e 40 MB di cache L3, questa CPU è pensata per garantire velocità e reattività in gaming, produttività e streaming. Include anche una GPU integrata AMD RDNA 2, utile per l'avvio del sistema o per configurazioni provvisorie senza scheda video dedicata. Una soluzione completa per chi vuole flessibilità e prestazioni.

Come tutti i processori della serie Ryzen 9000, anche il 9700X supporta memorie DDR5 con profili AMD EXPO per overclock facilitato e il nuovo standard PCIe 5.0, pronto per le GPU e gli SSD di nuova generazione.