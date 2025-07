Potenza Zen 5 a prezzo ribassato con AMD Ryzen 5 9600X in sconto su AliExpress

Basato sulla nuova architettura Zen 5, il Ryzen 5 9600X è progettato per offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e consumi . Con 6 core e 12 thread, frequenza base da 3.9 GHz e boost fino a 5.4 GHz, è perfetto sia per il gaming che per il lavoro creativo. L'architettura a 4 nm garantisce efficienza energetica, reattività e una gestione termica migliorata rispetto alla generazione precedente.

Compatibile con le tecnologie di ultima generazione

Il Ryzen 5 9600X supporta memorie DDR5 e PCIe 5.0, offrendo accesso alla massima larghezza di banda per RAM e SSD NVMe. Grazie al supporto AMD EXPO, è possibile overcloccare le RAM DDR5 in modo semplice e sicuro. Inoltre, integra una GPU AMD RDNA 2, perfetta per gestire l'avvio del sistema anche in assenza di una scheda video dedicata.

Con un TDP di soli 65W e una cache L3 da 38 MB, il Ryzen 5 9600X offre prestazioni elevate in un package efficiente e aggiornabile. Una scelta eccellente per chi vuole assemblare un nuovo PC senza dover sostituire tutto alla prossima generazione.