Atom Eve, Rex Splode e Thula nei nuovi trailer di Invincible VS

Skybound ha pubblicato diversi nuovi trailer di Invincible VS in queste ore, mostrando il gameplay del picchiaduro tre-contro-tre e presentando personaggi come Atom Eve, Rex Splode e Thula, che possiamo vedere in azione qui sotto.

Atom Eve, al secolo Samantha Eve Wilkins, è una delle figure centrali dell'universo di Invincible e possiede il potere di manipolare la materia a livello atomico: ciò significa che può creare, trasformare e distruggere qualsiasi tipo di oggetto, ponendosi come un avversario difficile per chiunque.

Rex Splode, alias Rex Sloan, è invece lo sbruffone dei Guardiani, anche se sotto la sua arroganza si nasconde una persona leale, che si preoccupa per gli altri. Oltre a essere un abile combattente, Rex può caricare gli oggetti inanimati affinché diventino potenti bombe esplosive.

Thula, infine, è una spietata guerriera viltrumita, membro della elite dell'Impero e dotata di forza, velocità e resistenza paragonabili a quelle dell'inarrestabile Omni-Man, ma con un'arma extra: la sua treccia di capelli, dotata di un terminale appuntito.