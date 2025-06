Invincible VS è stato annunciato con un trailer, è un picchiaduro 3v3 brutale basato sul fumetto di Robert Kirkman

Una delle sorprese dell'Xbox Games Showcase andato in onda questa sera è stato Invincible VS , un picchiaduro 3v3 in cui giocheremo nei panni dei personaggi della celebre serie di fumetti e della serie animata creata da Robert Kirkman.

I primi dettagli

Come possiamo vedere nel primo trailer ufficiale, in Invincible VS giocheremo nei panni di Omni-Man, Invincible, Atom Eve, Thula, Bulletproof e altri personaggi della serie in scontri brutali e distruttivi ad alto tasso di adrenalina, in linea con l'opera di riferimento. La redazione di Polygon ha avuto modo di parlare con il team di Quarter Up, che ha promesso che nei prossimi giorni svelerà maggiori dettagli su questo picchiaduro.

Per chi non la conoscesse, Invincible è una serie animata basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman, disponibile su Prime Video. La storia segue Mark Grayson, un adolescente apparentemente normale, ma figlio del supereroe più potente della Terra, Omni-Man. Quando Mark sviluppa i suoi poteri, si trova a dover bilanciare la sua vita da studente con quella di supereroe. Tuttavia, scoprirà presto che l'eredità di suo padre è molto più oscura di quanto immaginasse. La serie è famosa per la sua narrazione matura, i personaggi complessi e le scene d'azione brutali.