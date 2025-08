Invincible VS presenta Omni-Man, uno dei più importanti personaggi si mostra in azione nel picchiaduro

In occasione dell'EVO 2025 attualmente in corso, il team Quarter Up e il publisher Skybound hanno mostrato un nuovo trailer per Invincible VS, il picchiaduro incentrato sulla celebre serie, incentrato su Omni-Man, uno dei personaggi principali che entra ufficialmente a far parte del roster di combattenti disponibili.

Nonostante si tratti a tutti gli effetti di uno dei personaggi più in vista della serie, padre del protagonista, la presenza di Omni-Man come personaggio giocabile non era ancora stata confermata, o quantomeno mostrata, in maniera ufficiale attraverso informazioni e materiali dedicati a Invincible VS, dunque l'annuncio è arrivato proprio in occasione dell'EVO 2025.

Il picchiaduro in stile tag team da parte di Quarter Up sembra riprendere pienamente la traduzione classica del genere, incentrandosi però sui personaggi di Invincible, caratterizzandosi dunque anche per una certa violenza e spettacolarità degli scontri.