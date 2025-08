Granblue Fantasy Versus: Rising riceve un nuovo personaggio in DLC: data di uscita e trailer dedicato

Granblue Fantasy Versus: Rising si espande con un nuovo personaggio in arrivo all'interno del Character Pass Season 2: si tratta di Wilnas , protagonista anche del trailer di presentazione visibile qui sotto, in arrivo il 5 agosto.

Il trailer di Wilnas

L'aggiornamento alla versione 2.20, previsto il 7 agosto insieme a Wilnas, introduce anche gli "EX Characters", ovvero delle versioni "remixate" di alcuni personaggi classici.

Oltre a questi c'è dunque anche Wilnas come novità assoluta, componiamo vedere dal video riportato qui sopra.

Granblue Fantasy Versus: Rising prosegue dunque il suo percorso con ulteriori aggiornamenti, confermandosi come un picchiaduro decisamente attivo e ancora molto giocato dalla community, che trova nelle produzioni Arc System Works nuova linfa per un genere diventato progressivamente sempre più di nicchia.

Per quanto riguarda la serie in questione, di recente abbiamo visto arrivare Granblue Fantasy Relink, che in breve tempo ha venduto più di 2 milioni di copie in tutto il mondo.