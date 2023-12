Granblue Fantasy: Versus Rising, la rinascita del picchiaduro di Arc System Works

I giocatori di picchiaduro stanno vivendo un momento storico che definire "glorioso" è a dir poco riduttivo: di recente Street Fighter è tornato più forte che mai, seguito da un Mortal Kombat 1 magari non altrettanto solido, ma comunque di valore. SNK ha riscoperto i suoi marchi più iconici, tanto da aver promesso l'arrivo di un nuovo Garou, mentre Bandai Namco sta per tornare sul mercato con quella bombetta nucleare chiamata Tekken 8, sempre più divertente e ricco ogni volta che lo giochiamo . Senza scordarci di nuovi sfidanti come Riot Games che vogliono buttarsi nella mischia con una rinnovata attenzione alla formula free to play. In questo assoluto ben di Dio, Arc System Works , che il genere lo ha per certi versi sorretto quasi interamente sulle sue spalle in periodi assai meno rosei, è stata un po' più silenziosa rispetto agli altri team. Vero, Guilty Gear Strive continua ad andare benone e a venir aggiornato, ma non ci sono stati annunci di giochi del tutto inaspettati, e la casa sembra per lo più intenzionata (almeno per ora) ad aggiornare e supportare ciò che ha fatto uscire nell'ultimo quinquennio, senza particolari stravolgimenti.

Easy to learn, medio to master

Il Raging Strike è una delle grosse novità di Granblue Fantasy: Versus Rising, ma non sopravvalutatene l'efficacia. Ha più limitazioni di quanto crediate, per quanto utile

Alla base, Granblue Fantasy: Versus Rising mantiene le stesse meccaniche fondamentali del suo diretto predecessore, e questo basta già a porlo di diritto tra i picchiaduro più accessibili e adatti ai neofiti in circolazione. Il motivo? Beh, questo gioco è calcolato per portare ai minimi storici la difficoltà di esecuzione tipica del genere, dato che le mosse speciali possono venir eseguite con un singolo tasto accompagnato da una direzione, le combo di colpi base sono automatizzate, e le super si attivano con una combinazione di due o tre tasti. Attenzione però, perché sulla carta facilitazioni del genere potrebbero far pensare a un'opera semplicistica e priva di profondità, mentre Granblue Fantasy Versus è l'esatto contrario: il gameplay è molto più calcolato di quanto si possa pensare, al punto che Rising tra i lavori di Arc System è forse quello che filosoficamente si avvicina di più agli Street Fighter. Non bastasse, nonostante le manovre fondamentali siano facilissime da utilizzare, la varietà dei combattenti, unita alla presenza di molteplici abilità speciali e tecniche uniche, rende tutt'altro che una passeggiata padroneggiare a dovere l'intero roster. Il fatto che sia anche un titolo dove la gestione delle distanze non va sottovalutata costringe a tenere il cervello ben acceso... beh, perlomeno con gran parte dei personaggi disponibili. Sì, in parole povere, non siamo al livello di complessità di alcuni dei titoli più tecnici in circolazione, ma non è che la barriera di apprendimento manchi, anzi.

Narmaya è ancora un personaggio davvero godereccio per chi ama i cambi di stile improvvisi e la gestione delle distanze. Le nuove mosse ultimate le hanno però donato teletrasporti e varie chicche che la rendono molto più imprevedibile

Granblue Fantasy: Versus Rising ci mette pure del suo a complicare le cose, con l'aggiunta di alcune meccaniche che cambiano del tutto gli equilibri in campo. La prima, e quella forse di cui si è parlato maggiormente, è il Raging Strike: a una prima occhiata potrebbe sembrare simile al Drive Impact di Street Fighter 6, dato che è a tutti gli effetti un attacco spezza guardia, ma il suo funzionamento risulta in verità alquanto differente. Lo Strike può infatti venir usato durante una combo e così utilizzato lancia in aria il nemico garantendo almeno un rimbalzo (se lo si riutilizza la caduta accelera e quindi non è possibile abusarne, diversamente da quanto accadeva nelle prime beta del gioco dove molti giocatori lo ripetevano a raffica per "palleggiare" gratuitamente); se colpisce a metà schermo, invece, può venir riattivato per inseguire l'avversario e continuare l'offensiva, eppure se lo si preme in difesa annulla l'effetto dell'attacco avversario, funzionando a tutti gli effetti anche come counter a sè stesso. Inoltre, lo stesso tasto del Raging Strike è utilizzabile durante la parata per fermare la pressione avversaria con un Brave Counter, quindi come vedete lo si può/deve utilizzare in varie situazioni significative.

Se comunque già state per lamentarvi dell'utilità esagerata di una manovra così poliedrica, sappiate che ci sono dei secchi limiti al suo uso. Ogni utilizzo difensivo o offensivo dello Strike porta infatti al consumo di un Bravery Point; se ne hanno solo tre per round, e se diminuiscono il danno subito aumenta sensibilmente. Insomma, è una manovra notevole, che se usata senza criterio vi mette in serio pericolo (alcuni personaggi possono letteralmente disintegrare la vostra barra della vita se siete privi di Bravery Points). Il suo inserimento non ci dispiace ed è un'ulteriore risorsa da tenere d'occhio in battaglia, in grado di aumentare un pizzico la tensione degli scontri, ma la chicca vera del nuovo sistema è un'altra.

Nier e Grimnir sono fantastiche aggiunte al roster di Granblue Versus Rising. Entrambi personaggi più elaborati di quanto sembrino, con meccaniche piuttosto atipiche

Le mosse speciali Ultimate sono infatti una novità che ci ha esaltato molto di più, perché non solo danno tutta un'altra importanza alla Barra Skybound - prima usata esclusivamente per le super - ma offrono un numero smodato di opzioni aggiuntive in battaglia ad ogni singolo personaggio. Partiamo dal principio, perché è il caso di farlo per capire meglio il motivo di questa aggiunta: il funzionamento delle mosse speciali in Granblue Versus Rising è cambiato leggermente rispetto al Versus Base, nonostante anche qui sia possibile usare sia input da picchiaduro normali che gli input direzionali semplificati di cui abbiamo parlato a inizio paragrafo. Dovete sapere che le mosse speciali in questo gioco sono gestite diversamente rispetto al resto del genere e ogni attacco di tal tipo ha un tempo di ricarica specifico, che varia in base alla sua potenza; le versioni leggere e medie si ricaricano di norma velocemente, mentre se si usa quella potente si ottiene un attacco più poderoso che richiede qualche prezioso secondo prima di poter essere di nuovo sfruttato. Nel predecessore, usare gli input semplici portava questo tempo di ricarica ad aumentare per tutte le special, dunque non era il caso di abusarne se non si volevano svantaggi, specie con alcuni guerrieri molto dipendenti da quelle mosse; qui invece l'utilizzo di input semplici o complessi non cambia minimamente queste tempistiche, l'unico effetto è un leggero abbassamento del danno, che peraltro conta solo se si usa la mossa speciale "a secco" e non viene considerato quando le si lega alle combinazioni di colpi. Ecco, ora che la questione delle ricariche non è più una preoccupazione, Arc System ha deciso di usare le mosse Ultimate proprio per costringere i giocatori a tener conto delle risorse disponibili e non abbassare il livello generale di strategia; credeteci quando vi diciamo che spesso preferirete spendere la vostra barra per questi attacchi piuttosto che per le Super, perché sono davvero una manna.

Granblue Fantasy: Versus Rising potrà sembrare semplice, ma caricate a testa bassa senza pensare e rischiate grosso. Sì, anche con i personaggi più "ignoranti" una mossa sbagliata può costare salato

Personaggi che non avevano mosse anti-air invulnerabili ora alle volte le ottengono grazie alle Ultimate; combattenti con problemi di mobilità adesso hanno colpi che spingono all'angolo o li teletrasportano; alcuni attacchi se potenziati dalla barra diventano imparabili, istantanei, corazzati, e così via... la varietà di approccio al combattimento e le potenzialità strategiche di ogni personaggio sono aumentate a dismisura, e tutto prevalentemente a causa di questa naturalissima aggiunta. Davvero una gran trovata, nella sua ovvietà.

Nel complesso, il sistema di combattimento è assolutamente promosso. Granblue Fantasy: Versus Rising è un picchiaduro che non ha perso una briciola di profondità nonostante la facilità di esecuzione e la semplicità delle meccaniche fondamentali. Ci vogliono designer davvero abili per congegnare un sistema dove tutto si incastra così bene, e Arc System ce l'ha fatta a meraviglia.