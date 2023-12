Legend of Keepers gratis su GOG per i saldi invernali

Sta arrivnado il Natale, quindi tutti i maggiori negozi stanno facendo offerte e regali ai videogiocatori, GOG compreso, che ha avviato i suoi saldi invernali regalando ai giocatori PC il simpatico manageriale: Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager . Impossibile dire di no a un gioco gratis . Sarebbe quasi immorale e il backlog non ce lo perdonerebbe.

Come riscattarlo

Vediamo come è possibile riscattare Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager in modo facile e veloce. Andate sulla pagina principale di GOG, individuate il banner del gioco scorrendo brevemente la pagina e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account. C'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale. Al momento di scrivere questa notizia, avete ancora più di 52 ore per farlo vostro.