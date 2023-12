Pokémon Scarlatto e Violetto - Il disco indaco disponibile da oggi

I contenuti del DLC

Il Disco Indaco è quindi disponibile da oggi, come ampiamente preannunciato. Per provarne i contenuti però, bisognerà prima completare la campagna base di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto, quindi quella di La Maschera Turchese, la prima parte di Il tesoro dell'Area Zero, già disponibile da mesi.

"Dopo aver attraversato la Via Vittoria, il Sentiero Leggendario, il Viale della Polvere di Stelle e le tranquille distese naturali di Nordivia, Parte 2: Il Disco Indaco ha in serbo per te incontri con Pokémon intriganti e impegnativi," recita il comunicato stampa ufficiale, che poi spiega come nel nuovo DLC i giocatori visiteranno l'Istituto Mirtillo in veste di studenti e scopriranno il Terrario. "Ognuno dei quattro biomi del Terrario ha Pokémon distinti e il proprio clima ed ecosistema da esplorare," è spiegato. Viene anche sottolineato come la scuola enfatizzi le lotte Pokémon sotto l'oceano.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono disponibili in esclusiva per Nintendo Switch.