Google estende le funzioni di Android 14 con Private Space: un luogo dove nascondere contenuti

Spesso, un'interfaccia personalizzata su un sistema operativo può migliorarne la funzionalità, offrendo opzioni aggiuntive non presenti nella versione stock.

Per esempio, One UI di Samsung presenta Secure Folder, un luogo sicuro e privato per nascondere app e dati, oltre alle diverse nuove funzionalità che si prevedono con l'arrivo di One UI 6.1. Qualcosa di simile pare essere finalmente arrivato anche sulla versione base di Android: Google l'ha annunciato come Android Private Space. La funzione è attualmente nella fase di anteprima sulla versione QPR2 Beta 2 di Android 14. Google probabilmente la abiliterà stabilmente con il prossimo aggiornamento.

Pixel sotto chiave Non è mai stata disponibile una simile funzione in una versione stock di Android fino ad ora Al momento, Android 14 QPR2 Beta 2 è la versione disponibile solo per i dispositivi Pixel. Se installato, è possibile attivare la funzione Private Space tramite l'app Impostazioni una volta che diventa disponibile.

L'opzione apparirà nella scheda Sicurezza e privacy, dove sarà necessario attivare la modalità. La funzione attualmente non risulta attiva, tuttavia, grazie ad alcune immagini che sono state diffuse (quelle che trovate nell'articolo), siamo in grado di dedurne le caratteristiche.

È importante notare che questa anteprima non rappresenta la versione finale, poiché è probabile che Google la perfezioni ulteriormente.