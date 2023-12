Samsung One UI 6.1 trasformerà il Galaxy S24 in un super smartphone con l'intelligenza artificiale

I dettagli su One UI 6.1 stanno già dando ghiotte anticipazioni sull'utilizzo dell' intelligenza artificiale , e man mano che ci avviciniamo all'annuncio di Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, e Galaxy S24 Ultra , emergono ulteriori dettagli sulle funzionalità del software Samsung basato su Android 14.

Integrazione alla vista...

One UI 6.1 sarà presentata contestualmente alla linea Galaxy S24.

Le voci circolano frenetiche da questo fine settimana e numerosi sono i fotogrammi e gli screenshot a fornire un'anteprima delle nuove funzionalità e miglioramenti attesi sulla nuova gamma, nonché sui telefoni Samsung più vecchi quando riceveranno la nuova versione in futuro.

Sappiamo che sono state anticipate alcune caratteristiche di One UI 6.1, in relazione a tre nuove opzioni di protezione della batteria: funzioni adattive per limitare la ricarica e rallentare l'usura della cella energetica.

Altre nuove aggiunte sembrano familiari, prendendo spunto dal Pixel di Google e richiamando le funzionalità proposte dagli esperti di intelligenza artificiale di Mountain View, come il Magic Editor.

One UI 6.1 introdurrà un editor fotografico avanzato che permetterà agli utenti di intervenire sul contenuto delle immagini catturate con Galaxy S24.

In pratica, l'IA opererà in maniera intelligente aggiungendo contenuti appropriati, rimuovendo riflessi indesiderati e ombre, offrendo agli utenti la possibilità di riposizionare gli oggetti con un semplice gesto di trascinamento o di raddrizzare le immagini, riempiendo automaticamente i dettagli mancanti.

Per quanto riguarda Samsung Notes, l'intelligenza artificiale darà supporto nei compiti di formattazione e la revisione delle note.

La funzione sarà in grado di sintetizzare le note estese, trasformando il testo in elenchi puntati di facile comprensione, e provvederà automaticamente a formattare gli appunti scritti a mano dopo la loro conversione in testo.