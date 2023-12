Swappy World, demo disponibile per questo interessante survival con carte tutto italiano

Segnaliamo con grande piacere il lancio della demo di Swappy World, gioco survival tutto italiano in cui l'interfaccia è rappresentata da delle carte. Il sistema di gioco è davvero molto semplice e intuitivo, come descritto dagli stessi autori: "Swipe per muoverti e click per interagire".

Con queste semplici azioni il giocatore può creare armi, fondare la sua base e addentrarsi nel mondo di gioco, dove molti segreti lo aspettano.