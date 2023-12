iPhone 16 e Galaxy S24 avranno maggiori quantitativi di RAM? Un report ci fa temere il peggio

Google ha dato il via alla tendenza degli smartphone con intelligenza artificiale integrata, inaugurando la serie Pixel 8.

Era evidente che presto anche Samsung e Apple avrebbero intrapreso la stessa direzione. Ora, Galaxy S24 e iPhone 16 si candidano come prossimi pionieri dell'IA on-device.

A favorire la prospettiva, il fatto che i chipset più recenti, come Snapdragon 8 Gen 3, già integrano funzionalità di intelligenza artificiale ed i futuri SoC amplificheranno ulteriormente tali capacità. Tuttavia, ci sono implicazioni pratiche che coinvolgono l'utilizzo di questa tecnologia, aprendo alla possibilità di un cambio di approccio da parte di Samsung e Apple. Il rapporto di una azienda di ricerca di settore sostiene che, dato l'attuale limite nella creazione di contenuti convincenti tramite l'IA, non avrebbe senso per Samsung e Apple integrare una considerevole quantità di RAM nei nuovi modelli di punta.

Altro fattore da tenere in considerazione sarebbe il costante incremento dei prezzi dei semiconduttori.

Misure precauzionali I nuovi modelli di punta delle due aziende, Galaxy S24 e iPhone 16, apparentemente non riporteranno particolari incrementi sul piano della RAM I prossimi iPhone e gli smartphone Android avranno bisogno di notevoli quantità di spazio di archiviazione e memoria RAM per supportare appieno l'intelligenza artificiale integrata. Come evidenziato da Mizuho Securities, l'IA on-device aumenterà l'esigenza di specifiche di fascia alta.

Appare curioso quindi osservare aziende come Samsung e Apple che non stanno offrendo maggiori capacità di RAM rispetto al passato. Con i chipset degli smartphone prodotti in massa attraverso avanzati processi come l'N3E a 3 nanometri di TSMC, i costi produttivi continuano a salire.

Senza dubbio Snapdragon 8 Gen 3 risulta più costoso rispetto al precedente Snapdragon 8 Gen 2, e si prevede che il prossimo Snapdragon 8 Gen 4 sarà il SoC più costoso mai realizzato da Qualcomm. Con queste circostanze, Mizuho Securities spiega che i produttori di telefoni stanno adottando un approccio prudente. E infatti, Galaxy S24 e iPhone 16 potrebbero assumere una posizione conservativa per la configurazione di memoria.

La nuova linea Samsung prevede un "default" di 8 GB di RAM, eccezion fatta per il modello Ultra, disponibile in tagli da 8 GB e 12 GB. Lanciato questo settembre, iPhone 15 dispone di 6 GB di RAM.

Notizie precedenti indicavano che iPhone 16 avrebbe avuto 8 GB di RAM, un aumento in linea con quello dei modelli Pro di quest'anno.