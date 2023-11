Samsung presenta Gauss, il primo modello di intelligenza artificiale sviluppato dall'azienda

Ora, durante la seconda giornata del Samsung AI Forum 2023 tenutosi la scorsa notte, è stato finalmente presentato Gauss, un modello in grado di generare ed editare immagini, scrivere email, riassumere documenti, agire come assistente nella scrittura del codice e molto altro.

Era stato Won-Jin Lee, lo scorso luglio, a parlarne per la prima volta in un incontro a Seoul. Il capo della divisione software e servizi di Samsung aveva già anticipato la possibilità di avere una soluzione basata sull'intelligenza artificiale nei prossimi dispositivi del marchio.

Per quanto riguarda Samsung Gauss Image, semplifica il processo di creazione e modifica delle immagini. Quest'intelligenza artificiale ha la capacità di variare lo stile, trasformare la risoluzione e aggiungere elementi a un'immagine esistente. In sintonia con Dall-E, può anche generare completamente nuove figure basandosi su brevi descrizioni testuali.

In parallelo, Samsung Gauss Code è un modello specializzato nei linguaggi di programmazione, dotato di un assistente di codice chiamato "code.i," progettato per un utilizzo interno da parte di Samsung.

Samsung Gauss Language è un avanzato modello capace di comprendere il linguaggio umano e generare risposte in modo fluido. Grazie a questo strumento, è possibile aumentare l'efficienza in svariate attività, come la composizione di e-mail, la modifica e la sintesi di documenti, la traduzione tra lingue e la scrittura in generale. Inoltre, quando integrato nei prodotti, offre un controllo più avanzato dei dispositivi, sia su server cloud che su device come smartphone, tablet e PC.

Samsung afferma che Gauss è intitolato a Carl Friedrich Gauss, il leggendario matematico noto, oltre che per aver dato il suo nome a uno dei fucili più letali della serie Fallout, per aver formulato la teoria della distribuzione normale , concetto fondamentale nell'ambito delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale e al machine learning.

Prospettive future

Samsung ha presentato Gauss durante il Samsung AI Forum di quest'anno

L'integrazione di Gauss Code, Gauss Language e Gauss Image nei dispositivi Galaxy rappresenta una delle opportunità più significative per Samsung negli ultimi anni.

Questo potrebbe rendere i futuri smartphone Galaxy, come Galaxy S24 Ultra, incredibilmente potenti, grazie al supporto dell'IA per migliorare l'esperienza utente.

La possibilità di trasformare schizzi in disegni, appunti in testo completo con immagini, e manipolare le foto in modi innovativi avvalendosi magari della S Pen, che Samsung sta pianificando di supportare ulteriormente anche nella serie Z Fold, potrebbe portare su un nuovo livello questo produttore.

Tutti i suddetti modelli di intelligenza artificiale generativa concepiti da Samsung possono essere attuati in modalità "on-device" al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni.

La società ha instaurato un AI Red Team che opera in conformità ai principi etici dell'intelligenza artificiale, sovrintendendo internamente le problematiche inerenti alla privacy e alla sicurezza durante tutte le fasi, dall'acquisizione dei dati all'addestramento dei risultati.

Attualmente Samsung utilizza internamente Gauss per migliorare l'efficienza dei dipendenti, come riferito dall'azienda stessa.

In futuro, si prevede di estendere l'uso di questa tecnologia a diverse applicazioni, offrendo così una nuova esperienza agli utenti.