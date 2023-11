Samsung Galaxy S24: strategia a due chip confermata e integrazione con l'intelligenza artificiale

Ma la situazione cambierà con l'anno nuovo. Dai vertici Qualcomm sono arrivate conferme: Galaxy S24, nelle sue varianti standard e Plus, sarà alimentato sia da Exynos 2400 che da Snapdragon 8 Gen 3 "per Galaxy" .

Contrariamente alle consuetudini degli anni precedenti, Samsung ha preferito un approccio unificato per il proprio smartphone ammiraglio del 2023, evitando la suddivisione tra i mercati Qualcomm ed Exynos. La serie S23 ha presentato il solo chip Snapdragon 8 Gen 2 , nella variante ad hoc per Galaxy.

Considera che Samsung dispone già del suo assistente virtuale, denominato Bixby , non è ancora chiaro se l'azienda intenda mantenerlo. Per quanto riguarda l'utilizzo pratico di questa intelligenza artificiale generativa nei nuovi smartphone, sembra che l'intero processo si svolgerà in modalità "on-device", evitando così la necessità di una connessione internet.

Considerando che la stragrande maggioranza degli smartphone moderni è alimentata da chipset in grado di supportare l'intelligenza artificiale generativa integrata sarebbe stato un errore non cogliere questa opportunità.

Finora, Google non solo ha abbracciato pienamente l'intelligenza artificiale con i suoi dispositivi, ma ne ha fatto una leva di marketing distintiva, in netto contrasto con l'approccio di Apple, che tarda ancora a porre enfasi sull'uso dell'IA.

Snapdragon o Exynos?

Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe essere il chip di maggiore diffusione per la gamma S24

Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha affermato che la maggioranza dei mercati adotterà il chip Snapdragon nel Galaxy S24.

Sarà molto interessante osservare le sue prestazioni in confronto all'Exynos 2400 e allo Snapdragon 8 Gen 3 liscio, specialmente alla luce del recente successo dell'Exynos 2200, che ha dimostrato prestazioni superiori sul Galaxy S23 FE rispetto al suo predecessore, il Galaxy S22.

Il lancio del Galaxy S24 è previsto per gennaio 2024, quindi manca davvero poco.

In particolare, il Galaxy S24 Ultra, che si prospetta come il fiore all'occhiello della gamma, è molto atteso. Siamo curiosi di scoprire tutte le nuove caratteristiche introdotte da Samsung per il suo smartphone di punta dell'anno a venire.