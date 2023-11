Snapdragon 8 Gen 3 sarà potenziato per dare lo sprint a S24 Ultra

Abbiamo già alcune informazioni riguardo Samsung Galaxy S24 Ultra, ma è probabile che man mano ci avvicineremo alla presentazione ufficiale, prevista per l'inizio del prossimo anno insieme agli altri modelli della gamma, scopriremo sempre più dettagli. Quel che sembra quasi certo è che il dispositivo, a differenza dei suoi "fratelli", userà come processore esclusivamente Snapdragon 8 Gen 3 sviluppato da Qualcomm. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali, le speculazioni suggeriscono la presenza nel dispositivo dell'ISOCELL Zoom Anyplace, una funzione basata sul motore Qualcomm AI per agevolare le registrazioni video individuando i soggetti in movimento.

Il risultato dell'addizione non lascerebbe quindi dubbi sulla scelta del processore per il modello Ultra.

Snapdragon "a tutta frequenza" Render di Galaxy S24 Ultra, un dettaglio delle camere Sono passati un po' di giorni dall'annuncio dell'ultimo SoC di casa Qualcomm, che nel frattempo ha fatto la sua prima comparsa nella serie Xiaomi 14. L'anno scorso, la stessa azienda, aveva collaborato con Samsung per creare un processore personalizzato chiamato Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, che portava u importante potenziamento delle frequenze rispetto alla versione standard del chip.

Secondo le previsioni di Ice Universe, la stretta collaborazione continuerà nel 2024 con il lancio della versione per Galaxy di Snapdragon 8 Gen 3. Nonostante le specifiche esatte di questo chip potenziato non siano ancora state divulgate, sembra che farà registrare frequenze di clock superiori rispetto alla variante regolare. Oltre a una CPU più veloce, si presume anche che ci sia una GPU più performante, utile a rendere l'esperienza di gioco più fluida.

Le informazioni suggeriscono che questo processore opererà a una importante frequenza di clock di 1 GHz. Per quanto possa sembrare un miglioramento modesto, rappresenta comunque un significativo passo avanti rispetto ai 903 MHz del chip base. C'è da dire che maggiore frequenza di clock può significare maggiore calore: sarà interessante osservare come Samsung affronterà la gestione termica su Galaxy S24 Ultra, e avremo sicuramente tempo e modo per scoprirlo.