Valorant: abbiamo provato Iso, il nuovo Agente in arrivo con l'Episodio 7: Atto III

L'arrivo di Iso, il nuovo Agente di Valorant , ha un po' scosso la community. Se l'ultima arrivata Deadlock aveva riscosso un discreto successo senza però sollevare troppo clamore, il nuovo assassino è stato divisivo fin dai primi rumor circolati in rete. Il terzo Atto dell'Episodio 7 dello sparatutto tattico di Riot Games, che sarà disponibile per tutti i giocatori europei a partire dal 31 ottobre 2023, si apre quindi con un bel botto.

Tolto Riduzione, che è la classica abilità di contenimento che hanno molti altri Agenti, le altre tre sono davvero interessanti e, ad un'analisi affrettata, molto sbilanciate. Quella che forse risulta essere davvero la più vantaggiosa, e quindi la più rotta, è Evenienza. Di abilità scudo/muro ce ne sono diverse in Valorant, ma quella di Iso è molto forte, non solo per l'impenetrabilità dello scudo, bensì per la sua forma. Il muro mobile lanciato dall'Assassino, infatti, è parecchio alto e stretto, con i margini esterni piegati con un angolo di 45 gradi. Per questo motivo siamo certi che i giocatori che utilizzano Iso prediligeranno sempre aree della mappa che prevedono corridoi o passaggi stretti, dove il muro e la sua inclinazione rappresentano un vantaggio tattico consistente.

Iso è un Agente di classe Assassino, pensato quindi per entrare sul terreno di gioco in modo deciso e iniziare lo scontro a fuoco. Le sue abilità, tutte incentrate sulla rigenerazione degli scudi e sulla mira, lo rendono una vera e propria macchina da guerra, capace di entrare in un sito e asfaltare chiunque. Dopo che la community ha potuto verificare le voci di corridoio e vedere ufficialmente le abilità Iso, web e social si sono popolati di titoli esagerati come "Riot cosa stai facendo, Iso è rotto". Noi non siamo assolutamente di questo avviso, ma prima di spiegarvi il perché è opportuno vedere da vicino il funzionamento del kit abilità di Iso, il nuovo Agente .

Potenziale difficile da gestire

Gli angoli dello scudo mobile di Iso sono un grande vantaggio strategico

Ovviamente a sorprendere sono stati Doppio tocco e la Ultima, Singolar tenzone. L'abilità E è effettivamente molto potente e veicola molto bene il concetto alla base del personaggio. Nicholas Smith, membro del team Riot che si è occupato di questo Agente, lo ammette senza troppi giri di parole: "Volevamo evitare alcune meccaniche, specialmente quelle legate a mobilità e guarigione. (...) Ho voluto dare unicità a Iso e renderlo ciò che si potrebbe definire un carro armato. È per questo che abbiamo creato lo scudo: per consentirgli di asfaltare una squadra senza ricorrere a mobilità o guarigione".

Doppio tocco assorbe danni di qualsiasi portata

Partito il conto alla rovescia di Doppio tocco, l'abilità funziona ogni qual volta si esegue un'uccisione. Quindi si conferma la kill, si spara alla sfera di energia, si assorbe un eventuale danno e si ricomincia. Gli scudi non possono essere accumulati, quindi se si infrangono due sfere di fila non si otterranno due immunità consecutive, ma i globi luminosi rimarranno a disposizione di Iso fintanto che il contatore è attivo.

È vero, assorbire un qualsiasi danno rende Doppio Colpo temibile, ma c'è un grande presupposto: bisogna saper sparare, davvero bene, e leggere lo scontro a fuoco ancora meglio. Questa abilità gli permetterà di irrompere in un'area della mappa e iniziare lo scontro a fuoco, ma per funzionare il timing deve essere appunto "uccisione-sfera-danno" e poi da capo. I bersagli da colpire sono tanti, in un ordine preciso; insomma, un'azione di questo tipo è sicuramente devastante se ben eseguita ma, appunto, deve essere ben eseguita. Iso non è assolutamente un Agente per principianti, ma indirizzato ai veterani dal sangue freddo che cercano una nuova sfida. Se nelle partite non classificate non ci aspettiamo nessuno scenario catastrofico, nel meta competitivo forse il nuovo Agente scuoterà un po' le classifiche.

La Ultima di Iso ricorda concettualmente il Gulag di CoD: Warzone

E poi c'è Singolar tenzone, a nostro avviso una reinterpretazione del Gulag di Call of Duty: Warzone. Quando Iso lancia la Ultima, proietta sul pavimento un portale dimensionale che attraversa muri e ostacoli e teletrasporta in una mini arena il primo nemico che viene toccato. L'assassino avrà davanti a sé due muri mentre il suo avversario uno solo; le protezioni dopo qualche secondo si smaterializzano e a quel punto vince il giocatore con il grilletto più rapido. Durante il duello rimarranno nella mappa delle fonti energetiche a terra, a segnalare l'ultimo punto in cui il nuovo Agente e l'avversario si trovavano prima del teletrasporto, e dove eventualmente riappariranno. Non c'è modo di sfuggire alla Ultima, ma si può provare ad uscirne uccidendo ovviamente Iso. L'unica eccezione è Phoenix, se Ceneri della Fenice è stata attivata prima di essere risucchiato nel varco dimensionale.

Doppio tocco si attiva anche nell'arena della Ultima

Anche qui, per sfruttare il vantaggio della Ultima, che si attiva dopo ben sette punti, bisogna avere il dito fermo e una mira impeccabile. Nella realtà delle cose però, Singolar tenzone è molto più utile per pulire la mappa: giocando con un Agente capace di rivelare la posizione dei nemici, Iso può occuparsi di un singolo avversario e sgomberare la strada alla squadra. È utile ad esempio per togliere di mezzo dei cecchini appostati in un punto strategico o sfoltire il gruppo di guardia alla Spike.