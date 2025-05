Valorant compie 5 anni e Riot vuole farlo diventare il “competitivo universale”

Questo non vuol dire che il titolo non abbia i suoi problemi: da un gioco con al centro il connubio tra gunplay (con l'enfasi sulla mira tipica di uno sparatutto tattico) e abilità, ora Valorant è diventato un tornado di laser , esplosioni, creature, onde anomale, vortici e proiezioni astrali che frustrano e sovraccaricano chi gioca.

Valorant ha appena compiuto cinque anni e la strada fatta dallo sparatutto tattico di Riot Games dai tempi della sua popolarissima beta è tanta. Non solo ha un circuito competitivo globale con milioni di dollari in palio, ma ha una base di utenti stabile con nuove leve in arrivo e giocatori veterani che continuano a essere appassionati al gioco.

I primi cinque anni di Valorant

Come sei diventato il design director di Valorant?

Quando ho iniziato in Riot, sette anni fa, sono stato assunto come agent designer e mi occupavo solo degli agenti. A quell'epoca (due anni prima dell'uscita) avevamo le idee base del gioco, ma non era ancora chiaro cosa significasse essere un agente. Ho lavorato principalmente a Brimstone, Sage, Killjoy e Breach prima del lancio. Dopo l'uscita, quando un paio di figure direzionali hanno lasciato il progetto dopo dieci anni in Riot, sono stato promosso a lead designer e da allora mi occupo di tutti gli aspetti relativi al design: agenti, mappe, armi, interfaccia e tutto ciò che ci sta in mezzo. Non sapevamo come il pubblico avrebbe reagito: molte decisioni sono state prese al buio e, fortunatamente, ai giocatori è piaciuto quello che abbiamo fatto.

Quando ha fatto il suo debutto in beta, Valorant ha monopolizzato il mondo del gaming e degli esport per settimane grazie a una campagna promozionale che ha saputo catturare l'interesse di moltissimi

Degli obiettivi che vi siete prefissati al lancio, quali sono stati raggiunti in questi cinque anni?

Il nostro obiettivo è sempre stato essere uno sparatutto tattico globale, un'esperienza disponibile dappertutto e in cui chiunque nel mondo potesse riconoscersi. Questo obiettivo lo consideriamo decisamente raggiunto perché il gioco è disponibile praticamente ovunque, sulle periferiche più diverse (abbiamo appena annunciato Valorant Mobile), e abbiamo giocatori davvero in tutto il mondo. Un altro obiettivo importante era quello di creare un esport planetario, quindi non solo giocato ma seguito e preso davvero sul serio in tutto il mondo ai massimi livelli. Siamo molto contenti e felici del nostro ecosistema.

Come è cambiato il processo di sviluppo di Valorant?

È cambiato così tanto nel corso degli anni: la differenza principale, però, è che prima dell'uscita stai volando alla cieca quando prendi decisioni perché speri di azzeccare cosa piacerà ai giocatori. Tutto il team è concentrato su una singola build del gioco, quella che uscirà, quindi c'è casino, dibattiti e miriadi di test. Da quando il gioco è uscito c'è una nuova versione ogni due settimane e ciò su cui stai lavorando viene analizzato e sviscerato dai giocatori costantemente. Capire cosa funziona non è più frutto di congetture: i giocatori sono lì e danno parecchi feedback. Poi abbiamo tante categorie di utenti diversi: novizi, veterani, solitari, gruppi, professionisti.

Quando il gioco ha fatto il suo debutto, i suoi sviluppatori stavano andando alla cieca: nessuno sapeva prevedere con certezza cosa sarebbe piaciuto agli utenti e cosa no

Come è cambiato il rapporto del team di sviluppo con gli utenti nel corso degli anni? I giocatori sono diventati più esigenti o più clementi?

Entrambe le cose, ma in ambiti diversi. Il gioco è uscito da cinque anni e i giocatori si sono evoluti con lui e con noi. Al lancio avevamo grandi obiettivi che consideravamo estremamente innovativi come un sistema anti cheat forte e dei server dal tick rate molto alto. Ora queste cose sono il minimo che i giocatori si aspettano da noi; quindi, in questo i giocatori sono più esigenti perché vogliono l'innovazione. In altre cose, invece, sono diventati più comprensivi come nella gestione dell'inaccuratezza data dal movimento o il bilanciamento di alcuni agenti.

Abbiamo fatto degli errori, ma il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare il gioco: gli utenti l'hanno capito e ora hanno la tendenza a perdonarci. Le discussioni su Reddit, per esempio, hanno cambiato tono: quando facciamo uscire un bilanciamento che la community non si aspetta, sono tante le voci che cercano di decostruirlo sapendo che il nostro obiettivo è migliorare Valorant. Il risultato è che gli utenti analizzano il gioco, lo sezionano con le nostre logiche e arrivano alle nostre stesse conclusioni: questa trasformazione ci ha fatto molto piacere.