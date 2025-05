YouTube: in arrivo Google Lens negli Shorts, una nuova funzione che cambia l'esperienza

Già, la lente con cui scansioniamo ciò che vediamo e che ci offre informazioni su ciò che viene inquadrato ora verrà integrato anche negli Shorts di YouTube , permettendo, così, di effettuare delle ricerche visive e di identificare oggetti, luoghi e ciò che si vede all'interno dei video. Tutto questo come avverrà? Semplice, basterà mettere in pausa il video.

Il tasto Lens negli Shorts di YouTube

Basterà mettere in pausa, sì, dopodiché avremo a disposizione un tasto che ci permetterà di accedere a Lens, selezionare il soggetto, l'oggetto, il luogo e chi più ne ha più ne metta, su cui ci interessa effettuare una ricerca e il gioco sarà fatto. Lens, poi, si attiverà e funzionerà come di consueto.

Google Lens

Pur non trattandosi di una novità rivoluzionaria nell'ambito della ricerca visiva, questa integrazione potrà rendere molto più fluida e stuzzicante l'esperienza di fruizione di determinati contenuti. Un aspetto da non sottovalutare è quello commerciale: in questo modo, il mondo dell'influencer marketing potrebbe subire un notevole incremento. Tuttavia, questa funzione non sarà disponibile in contenuti che dispongono di link affiliai o promozioni a pagamento.