YouTube cancella gli abbonamenti Premium dei "furbetti"

Le segnalazioni su Reddit

Questa iniziativa non rappresenta una novità assoluta, ma piuttosto un'estensione di politiche già in atto. Google, la società madre di YouTube, aveva già intrapreso azioni simili negli Stati Uniti a partire dall'estate del 2024. Tuttavia, recenti segnalazioni da parte di utenti in Europa indicano che queste verifiche si stanno ora estendendo, coinvolgendo ad esempio residenti in Germania e in altri Paesi di lingua tedesca che avevano attivato abbonamenti Premium in nazioni come l'Algeria, dove il costo del servizio è significativamente inferiore. La diffusione geografica delle verifiche suggerisce una strategia globale da parte di YouTube per riequilibrare la distribuzione degli abbonamenti Premium, allineandola alle condizioni economiche locali.

La comunicazione inviata da YouTube agli utenti coinvolti è chiara e diretta. Informa che l'abbonamento è stato annullato in quanto il Paese di iscrizione non risulta corretto e invita gli utenti a sottoscrivere nuovamente il servizio nel proprio Paese di residenza entro un termine prestabilito, pena la perdita dei benefici associati al piano Premium. Tale approccio è in linea con i Termini di servizio dei Servizi a pagamento di YouTube, e in particolare con l'articolo 2.3, che si occupa dei "Limiti per area geografica". Questa sezione specifica esplicitamente che gli utenti non devono fornire informazioni false o imprecise riguardo al proprio Paese di residenza e non devono tentare di eludere eventuali limitazioni di accesso o disponibilità dei servizi o dei contenuti offerti.

A voi è arrivata qualche e-mail? E ritenete corretta la politica di differenziazione dei prezzi di YouTube nei vari mercati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.