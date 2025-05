NVIDIA annuncia sconti sull'abbonamento GeForce NOW Performance e 11 nuovi giochi aggiunti al catalogo

NVIDIA ha annunciato delle iniziative molto interessanti per quanto riguarda GeForce NOW, oltre al consueto aggiornamento settimanale: si tratta di sconti sull'abbonamento GeForce NOW Performance e 11 nuovi giochi aggiunti al catalogo, in particolare.

Il "GFN Thursday" di questa settimana si apre dunque con una promozione davvero interessante per chiunque abbia voglia di provare il servizio in streaming di NVIDIA: per un periodo limitato, è possibile acquistare un abbonamento Performance da sei mesi con il 40% di sconto.

Grazie ai saldi estivi, è possibile acquistare sei mesi di abbonamento Performance al prezzo di 32,99€ invece dei 54,99€ standard, cosa che può rappresentare un'ottima occasione per provare il servizio in questione.