Da questa settimana DOOM: The Dark Ages è giocabile anche su GeForce Now, insieme ad altri titoli

DOOM: The Dark Ages viene descritto come l'attesissimo prequel medievale di DOOM (2016) e DOOM Eternal . È disponibile in streaming per gli utenti Ultimate e Priority, mentre gli utenti Premium possono riscattare una ricompensa gratuita: la skin Verdant DOOM Slayer.

Nvidia ha annunciato i nuovi giochi disponibili da questa settimana su GeForce Now , il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. In particolare, viene segnalato DOOM: The Dark Ages di id Software, uno dei giochi capaci di sfruttare al meglio l'hardware di ultima generazione della compagnia.

NVIDIA ha annunciato anche l'arrivo dell'aggiornamento GeForce NOW 2.0.74, che introduce una sincronizzazione libreria migliorata per gli utenti di PC Game Pass e Ubisoft+. Questo segue il recente rilascio di SHIELD Experience 9.2.1, che ora abilita lo streaming fino a 1080p a 120 FPS per gli utenti Ultimate.

Vediamo l'elenco completo dei giochi di GeForce Now di questa settimana:

The Precinct (Nuovo rilascio su Steam, 13/05)

Blacksmith Master (Nuovo rilascio su Steam, 15/05)

Capcom Fighting Collection 2 (Nuovo rilascio su Steam, 15/05)

DOOM: The Dark Ages (Nuovo rilascio su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 15/05)

Microsoft Flight Simulator 2024 (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

GeForce Now permette di giocare a videogiochi per PC su dispositivi che normalmente non sarebbero abbastanza potenti per farli girare, come computer datati, laptop con grafica integrata, Mac, smartphone, tablet o smart TV. È utile anche per risparmiare spazio su hard disk e SSD, nel caso non se ne abbia molto.