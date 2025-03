Hollow Knight: Silksong è stato inserito nel database di GeForce Now

Ormai vanno moltiplicandosi i segni di vita di Hollow Knight: Silksong , il cui elettrocardiogramma ha smesso improvvisamente di essere piatto. Il gioco di Team Cherry è stato infatti inserito ufficialmente nel database di GeForce Now , il servizio di cloud gaming in abbonamento di Nvidia. Ciò significa che, quando uscirà, sarà giocabile anche in cloud. Naturalmente è anche il segno della possibilità che venga lanciato a breve.

Il significato dell'inserimento nel database

Ieri erano emerse alcune modifiche alla pagina Steam di Hollow Knight: Silksong, che includevano la menzione dell'inclusione in GeForce Now. Oggi è arrivata la conferma che il gioco farà parte del servizio, fatto importante per capire lo stato dei lavori.

Il fatto che Hollow Knight: Silksong sia presente in GeForce Now significa che c'è stata una qualche contrattazione tra Nvidia e Team Cherry, basata necessariamente su qualcosa di concreto. Chiaramente non è una conferma dell'uscita nel 2025, ma quantomeno lo è del fatto che il gioco è vivo e che, probabilmente, ha un periodo d'uscita fissato, altrimenti Nvidia non si sarebbe interessata.

Naturalmente è giusto prendere il tutto con le dovute cautele, visti i trascorsi di Team Cherry, ma in questa fase è anche lecito ipotizzare che Hollow Knight: Silksong sia effettivamente in arrivo, considerando gli anni di sviluppo e il vociare dell'ultimo periodo.

Molti ipotizzano che possa essere presente tra i titoli della line-up di lancio di Nintendo Switch 2, che saranno annunciati il 2 aprile, durante un Direct dedicato. Alcuni però credono che Hollow Knight: Silksong potrebbe avere un evento dedicato a parte, vista l'importanza assunta dal gioco e la risonanza tra i videogiocatori. Vedremo cosa succederà a tempo debito.