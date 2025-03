Il film di Street Fighter è stato rimosso dal calendario di Sony per il 2026

Parlando delle sue uscite cinematografiche previste per il 2026, Sony ha annunciato di aver rimosso il film dal vivo di Street Fighter dal calendario . Prodotto da Legendary, l'opera del regista Kitao Sakurai era stata programmata per il 20 marzo 2026, ma l'accordo di distribuzione globale tra Sony e Legendary è finito il 31 dicembre. Attualmente non è quindi chiaro quale sarà il destino della pellicola, di cui in realtà non si sa ancora moltissimo.

Quando uscirà il film?

Sakurai ha assunto la direzione del progetto dai registi di Talk To Me, Danny & Michael Philippou. Considerando la proprietà intellettuale da cui è tratto, il film sarà sicuramente basato sui personaggi della serie di Capcom, anche se non sappiamo bene in che termini, in quale fase della serie e chi sarà incluso. Attualmente non sappiamo nemmeno quando uscirà, visto che Legendary dovrà stringere dei nuovi accordi per farlo arrivare nei cinema.

Il primo film dal vivo di Street Fighter risale al 1994, stiamo parlando di Street Fighter - Sfida finale, con con Jean-Claude Van Damme e con il compianto Raul Julia. Nel 2009 è stato lanciato invece Street Fighter - La leggenda, incentrato su Chun-Li, in cui Van Damme si rifiutò di tornare nel ruolo di Guile. Andò così male ai botteghini da portare al blocco del progetto di realizzare altri film monografici sui personaggi della serie. Comunque sia, non ci sono soltanto film dal vivo di Street Fighter, che può vantare anche film d'animazione, serie TV, fumetti e quant'altro.