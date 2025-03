Tetris the Grand Master 4 -Absolute Eye- ha una data d'uscita ufficiale

L'editore e studio di sviluppo Arika ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Tetris the Grand Master 4 -Absolute Eye-. Sarà disponile su Steam a partire dal 4 aprile 2025, al prezzo di 33,90 euro. Quindi, se non vedete l'ora di giocare con un nuovo Tetris, ora sapete quando potrete farlo. Purtroppo non si sa nulla di eventuali versioni per console.