Tetris the Grandmaster 4 - Absolute Eye - ha la sua pagina Steam con tanti dettagli sulle modalità di gioco

Le novità introdotte nel gioco

"Nell'agosto del 1998 fece la sua comparsa nelle sale giochi il gioco di puzzle d'azione "TETRIS® THE GRAND MASTER". Progettato come un "Tetris" per videogiocatori appassionati, ricco di sfide, divenne ben presto un titolo amato da molti fan." Viene spiegato sulla serie, per poi proseguire: "In seguito, nel 2000, venne pubblicato "TETRIS THE ABSOLUTE THE GRAND MASTER 2", e nel 2005 "TETRIS THE GRAND MASTER 3 -Terror Instinct-"." Sono passati venti anni, quindi, ma finalmente avremo Tetris the Grandmaster 4 - Absolute Eye -.

Tetris è sempre Tetris

Secondo Arika, il nuovo capitolo offrirà "un'esperienza di Tetris ancora più profonda e strategica". Le modalità di gioco saranno: "Marathon", sostanzialmente il Tetris classico in cui si gioca a chi fa più punti; "Normal", un'altra modalità classica in cui si compete a chi cancella le linee più velocemente; "Asuka", modalità per giocatori di livello intermedio, in cui i tetramini cadono alla massima velocità e bisogna vedere che livello si riesce a raggiungere entro il tempo limite; "Master", modalità per giocatori esperti in cui bisogna di salire di livello il più possibile, sfruttando tutte le tecniche avanzate come T-Spin e All Clear; Konoha, una modalità con blocchi di grandi dimensioni in cui si sbloccano delle illustrazioni ogni volta che si fa All Clear; Shiranui, una modalità in cui si sfida la CPU.

Vediamo anche i requisiti di sistema: