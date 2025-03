Samsung leader nel mercato TV 2024, ma TCL e Hisense incalzano

Il 2024 del mercato TV

L'analisi del segmento premium condotta da Counterpoint Research, che include televisori con tecnologie come QD-MiniLED, QD-LCD, NanoCell, LCD 8K, QD-OLED, WOLED e MicroLED, rivela una situazione ancora più complessa per Samsung. La sua quota in questo segmento è scesa dal 41% di un anno fa al 29% di oggi, a causa della forte crescita di TCL e Hisense, che hanno puntato con successo sui modelli QLED di primo prezzo (ovvero quelli più economici del lotto).

Le quote di mercato per le spedizioni di TV nel 2024

Le spedizioni di televisori premium sono cresciute del 51% su base annua nell'ultimo trimestre del 2024 e del 38% sull'intero anno. I MiniLED hanno registrato una crescita di oltre il 170%, superando le spedizioni di televisori OLED a partire dal secondo trimestre.

I produttori cinesi sembrano insomma affermarsi sempre di più, erodendo la quota di mercato di Samsung, che può comunque consolarsi con una leadership globale nel mercato TV che continua per il 19° anno consecutivo. Voi che cosa ne pensate? Su quali brand e tecnologie di TV preferite puntare? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.