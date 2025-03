Hideki Kamiya ha spiegato che Clovers non è uno studio nato solo per fare seguiti, come quello di Okami

Uno dei motivi per cui Kamiya ha lasciato PlatinumGames nel 2023 è proprio il rischio di stagnazione creativa. Dopo aver trascorso un anno da "disoccupato" (in cui, in realtà, pare aver lavorato dietro le quinte), ha svelato Clovers insieme al suo primo gioco, il seguito di Okami , che proseguirà la storia del primo.

In una recente intervista concessa alla testata Game*Spark, Hideki Kamiya , autore tra gli altri di Okami e Bayonetta, ha voluto ribadire che Clovers , il suo nuovo studio, non è nato solo per realizzare dei seguiti, come quello di Okami .

La filosofia di Clovers

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Kamiya dell'atteggiamento che Clovers terrà verso le proprietà intellettuali esisteni. Kento Koyama, il CEO della compagnia, ha spiegato che: "Abbiamo una posizione chiara su questo, ed è quella di non escludere alcuna possibilità quando si tratta di creare giochi". Secondo lui l'obiettivo del team è quello di creare dei giochi divertenti, indipendentemente dal fatto che ciò implichi la creazione di una nuova IP, la realizzazione di un sequel o un successore spirituale di una IP esistente. "Fondamentalmente, non ci limitiamo in alcun modo in termini di approccio".

Kamiya di suo ha rincarato la dose, commentando: "Per noi, l'unica cosa che conta è se il progetto è interessante o meno". Questo significa che se Clovers vede il potenziale per, come dice Kamiya, "cloverizzare" una proprietà intellettuale esistente, lo farà. D'altra parte, la possibilità che lo studio elabori proposte originali e crei qualcosa di nuovo non è esclusa, basta che sia ispirante. Insomma, sia Koyama che Kamiya non vogliono che Clovers venga percepita come una compagnia che si occupa solo di seguiti.

A tal proposito, Kamiya ha detto che, sebbene detenga i titoli di Studio Head e Chief Game Designer, questo non significa che tutti i progetti di Clover saranno incentrati su di lui e sulle sue idee. Invece, spera di vedere altri progetti divertenti realizzati in parallelo mentre lavora al suo, proprio come è successo durante il suo periodo in Capcom. Attualmente Clovers conta 25 dipendenti, ma ne sta assumendo altro.