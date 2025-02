Il sequel di Okami continuerà la storia del primo capitolo, Amaterasu ritornerà

Il sequel di Okami continuerà la storia del primo capitolo, ponendosi dunque come un seguito diretto: lo ha rivelato il producer Yoshiaki Hirabayashi, aggiungendo che assisteremo al ritorno di Amaterasu e dunque probabilmente non ci sarà un cambio di protagonista come avvenuto in Okamiden.

"Sappiamo che ci sono persone che amano Okamiden, naturalmente", ha detto Hirabayashi. "E siamo anche consapevoli del feedback ricevuto, di come la storia sia stata accolta e di come alcune parti non risultino invece allineate alle aspettative del pubblico."

"Detto questo, il nuovo gioco a cui stiamo lavorando sarà un vero e proprio seguito della storia dell'Okami originale, ed è così che vogliamo presentarlo", ha aggiunto il producer, sottolineando però che "potrebbe volerci un po' prima che ne riparliamo."

Mosso dal potente RE Engine, il sequel di Okami, che non ha ancora un titolo ufficiale, si trova dunque ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e per vederlo in azione ci vorrà un po' di pazienza.