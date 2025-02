ARK: Survival Ascended si espande con la nuova mappa Astraeos ispirata all'antica Grecia, vediamo il trailer

ARK: Survival Ascended continua ad espandersi, e lo fa in queste ore con l'arrivo di Astraeos, una mappa ispirata all'antica Grecia che è stata sviluppata da un modder in collaborazione con il team, attraverso il programma Officiale Partner DLC.

Attraverso questa iniziativa, Studio Wildcard accoglie le idee della community e le trasforma eventualmente in contenuti ufficiali per il gioco, come vediamo in questo caso, che ha portato un'idea di Nekatus a diventare un vero e proprio DLC per ARK: Survival Ascended.

Attraverso la sponsorizzazione di Nitrado, la nuova mappa d'ispirazione ellenistica arriva dunque come contenuto ufficiale della nuova versione di ARK, andando ad espandere ulteriormente le possibilità di gioco all'interno del servival a base di dinosauri e armi tecnologiche.