ARK: Survival Ascended svela il DLC Lost Colony, farà da ponte con ARK 2 con sequenze anime create da MAPPA

L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer animato con protagonista Mei Yin (interpretata da Michelle Yeoh). Non è un caso: stando ai primi dettagli offerti dagli sviluppatori, l'espansione sarà arricchita "da numerose sequenze di livello cinematografico" realizzate dal celebre studio giapponese MAPPA , autore delle serie anime di L'Attacco dei Giganti, Hell Paradise, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, giusto per citarne alcuni.

Primi dettagli su cast e trama

Anche il cast sarà stellare e, oltre alla già citata Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At One), includerà Madeline Madden (La Ruota del Tempo) come Helena Walker, Auli'i Cravalho (Moana) come Meeka, e tanti altri attori ancora da svelare che interpreteranno personaggi "adorati dai fan" che finora non erano mai stati doppiati.

Studio Wildcard afferma che nell'espansione Lost Colony i giocatori affronteranno i demoni di Arat Prime, in una storia che farà da ponte tra ARK: Exticion e ARK: Genesis, fino ad al mondo di ARK 2. Il nuovo capitolo della serie era in programma per lo scorso anno, ma è sparito dai radar. A questo punto supponiamo che il lancio sia stato quantomeno posticipato a dopo il nuovo DLC di Survival Ascended.

La descrizione degli sviluppatori recita: "Affronta i demoni di Arat Prime, luogo di nascita degli ARK, nella prima grande espansione canonica di ARK: Survival Ascended. Con Michelle Yeoh nel ruolo di Mei Yin in sequenze cinematografiche anime realizzate dal leggendario studio giapponese MAPPA, la nuova epica storia di ARK: Lost Colony colma il divario tra ARK: Extinction e ARK: Genesis, fino ad arrivare al mondo di ARK II.

"Seguendo le orme di Mei Yin in un intenso viaggio nel cuore delle tenebre, sbloccherete potenti alberi di abilità dei personaggi "perduti", farete amicizia con domatori esotici, realizzerete equipaggiamenti di livello "maledetto" e padroneggerete nuovi sistemi di costruzione avanzati! Ma attenzione, le lande ghiacciate di Arat Prime non sono prive di vita intelligente; al contrario, la città è diventata un campo di battaglia tra fazioni che cercano di annullare ciò che è stato fatto alla fine di ARK: Extinction. Insieme a generazioni di eroi, dovrete unire il passato e il futuro di ARK!"